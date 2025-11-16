15 صورة لمران منتخب مصر الختامي استعداداً لودية كاب فيردي

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب حسام حسن تدريباته النهائية، استعداداً لمواجهة نظيره كاب فيردي ودياً، والمقرر إقامتها غداً الاثنين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات.

وشهدت التدريبات اجتماعاً للجهاز الفني مع اللاعبين، أكد خلاله حسام حسن على أهمية التركيز خلال المباراة واللعب بكل جدية وكأنها مواجهة رسمية، مشيراً إلى أن هذه المباريات تأتي ضمن استعدادات الفريق لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وشارك في مران اليوم جميع لاعبي المنتخب من بينهم محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، مروان عطية، محمد شحاتة، محمود صابر، مروان عثمان، محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، نبيل عماد دونجا، طاهر محمد طاهر، عمر مرموش، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد.

كما تابع المران عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، منهم محمد أبوحسين، رئيس البعثة وعضو المجلس، بالإضافة إلى مصطفى أبوزهرة وطارق أبو العينين، لتقديم الدعم ومتابعة استعدادات المنتخب لمواجهة الغد.