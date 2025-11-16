ثنائي بيراميدز حاضر.. استبعاد إمام عاشور وإبراهيم عادل من قائمة الأفضل

أكد نجم نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أن والده كان هو الداعم الأول له خلال مشواره في كرة القدم وأنه كان أكثر شخص يؤمن بموهبته.

وقال صلاح في حواره مع الدكتور مجدي يعقوب عبر قناة "أون سبورت": "والدي كان صاحب الفضل الأكبر علي في كرة القدم، فهو كان أكثر الأشخاص الذين لديهم ثقة في موهبتي وكان معايا في كل خطوة".

وأضاف: "والدتي كانت قلقة دائما من سفري إلى القاهرة بشكل يومي، خلال فترة طفولتي".

واختتم صلاح: "في بداية مشواري بكرة القدم، كنت أتجنب الدخول في أي صدام، حتى إذا تم توبيخي من أي مدرب كنت أدخل إلى غرفتي أو الحمام وأبكي فقط، فهدفي الأساسي كان ممارسة كرة القدم".

وفي سياق متصل يغيب محمد صلاح، عن مباراة منتخب مصر غدا أمام نظيره كاب فيردي، في إطار منافسات بطولة العين الودية الدولية بقرار من حسام حسن مدرب الفراعنة، الذي فضل إراحة صلاح في هذا اللقاء.

وظهر صاحب الـ 33 عاما خلال الموسم الحالي رفقة الريدز، في 16 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

