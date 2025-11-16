"خلفا لديشامب".. تقارير تكشف اقتراب زيدان من تدريب منتخب فرنسا

كشفت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يقترب من تولي القيادة الفنية للمنتخب الفرنسي عقب نهاية منافسات كأس العالم 2026 خلفا للمدرب الحالي ديشامب.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن زيدان سيكون المدير الفني للمنتخب الفرنسي عقب نهاية بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن ديديه ديشامب المدير الفني الحالي للديوك، سيرحل عقب نهاية منافسات بطولة كأس العالم، أن زيدان يرفض كل العروض التي تقدم له في الفترة الماضية، حتى يتمكن من تدريب المنتخب الفرنسي.

وكانت آخر تجارب زيدان التدريبية هي تولي القيادة الفنية لريال مدريد الإسباني، خلال الفترة من 2019 حتى عام 2021.

ويذكر أن زيدان توج مع ريال مدريد خلال الفترتين الذي قاد خلالهم الفريق، ب 11 لقبا مختلفا في 4 سنوات، بواقع 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، لقبين لكلا من: "الدوري الإسباني، كأس السوبر الأوروبي، كأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية".

