منتخب إنجلترا على أعتاب تحقيق رقمًا تاريخيًا بمواجهة ألبانيا الليلة

يخوض منتخب إنجلترا مواجهة خارج ملعبه أمام ألبانيا مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

موعد مباراة إنجلترا وألبانيا

المباراة ستُقام على ملعب طيران ألبانيا الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويأمل الإنجليز في تعزيز أرقامهم القياسية قبل انطلاق المونديال.

المنتخب الإنجليزي تصدر مجموعته برصيد 21 نقطة من 7 مباريات، محققًا 20 هدفًا دون أن تهتز شباكه، ليضمن تأهله رسميًا، أما ألبانيا، فتحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة، لكنها فقدت فرصتها في المنافسة على الصدارة.

وتتيح مواجهة اليوم لإنجلترا فرصة استثنائية لتكرار إنجاز تاريخي، إذ يمكن للفريق إنهاء التصفيات بعد أكثر من ست مباريات متتالية دون استقبال أي هدف، وهو رقم لم يتحقق منذ تصفيات كأس العالم 1990، مما يجعل الفريق على أعتاب تحطيم رقم قياسي جديد على مستوى أوروبا.

اقرأ أيضًا:

"5 أبناء بينهم لاعبين".. أبرز المعلومات عن عائلة الراحل محمد صبري لاعب الزمالك السابق

"أثنى عليه الخطيب ورفض الأهلي".. اعترافات محيي أراجوز عن نجوميته أيام الكرة الشراب



