مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

- -
16:00

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إذربيجان

- -
19:00

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

النرويج

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات دور ثمن النهائي في كأس العالم تحت 17 عامًا

كتب : مصراوي

12:33 ص 16/11/2025

كأس العالم تحت 17 عاما

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – محمد عبد السلام:

انتهت منافسات دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عامًا، وتمكنت عدة منتخبات من التأهل إلى دور ثمن النهائي بعد مباريات حماسية ومثيرة.

وحجزت المنتخبات التالية مقاعدها في الدور ثمن النهائي: فرنسا، سويسرا، إيطاليا، المغرب، مالي، أوغندا، أيرلندا، البرازيل، المكسيك، البرتغال، النمسا، إنجلترا، أوزبكستان، كوريا الشمالية، اليابان، وبوركينا فاسو.

وتستعد هذه الفرق لخوض مواجهات حاسمة في دور ثمن النهائي، حيث تتواصل الإثارة بحثا عن بلوغ ربع النهائي والمنافسة على اللقب.

وجاء جدول مواعيد دور الـ 16 في كأس العالم

البرازيل ضد فرنسا - الثلاثاء 18 نوفمبر - 2:30 مساء

المغرب ضد مالي - الثلاثاء 18 نوفمبر - 5:00 مساء

سويسرا ضد أيرلندا - الثلاثاء 18 نوفمبر - 2:30 مساء

المكسيك ضد البرتغال - الثلاثاء 18 نوفمبر - 3:00 مساء

النمسا ضد إنجلترا - الثلاثاء 18 نوفمبر - 3:30 مساء

إيطاليا ضد أوزباكستان - الثلاثاء 18 نوفمبر - 4:45 مساء

أوغندا ضد بوركينا فاسو - الثلاثاء 18 نوفمبر - 3:30 مساء

كوريا الشمالية ضد اليابان - الثلاثاء 18 نوفمبر - 4:45 مساء

أقرأ أيضًا:

"يتعلق بأبنائه".. قرار عاجل من نادي الزمالك بشأن الراحل محمد صبري

أحمد نبيل مانجا "لمصراوي": عائلتي ستشجع الأهلي ضدي.. وهذا يوم التخلي عن انتمائي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم تحت 17 عامًا جدول مواعيد دور الـ 16 في كأس العالم البرازيل فرنسا المغرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تتكفل قوات مصرية بنزع سلاح حماس؟ وزير الخارجية يجيب
العظمى بالقاهرة 25 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا
أكبر انخفاض منذ 3 سنوات.. 10 سيارات مستعملة واعتمادية تبدأ من 130 ألفا