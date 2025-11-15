حقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز على حساب نظيره منتخب زامبيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية استعداداته لبطولة أمم أفريقيا في ديسمبر المقبل.

وسجل ثلاثية المنتخب الجنوب أفريقي في اللقاء كلا من: "أوسوين أبولويس في الدقيقة 43، لموهاو نكوتا في الدقيقة 62 وسفيبيو في الدقيقة 68".

وأحرز هدف منتخب زامبيا الوحيد في اللقاء، اللاعب جوزيف سابوبو في الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

ويعد منتخب جنوب أفريقيا من المنتخبات، الذي ستتواجد رفقة منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 18 ديسمبر المقبل حتى 21 من يناير 2026.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، رفقة كلا من: "جنوب افريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

أقرأ أيضًا:

"يتعلق بأبنائه".. قرار عاجل من نادي الزمالك بشأن الراحل محمد صبري

أحمد نبيل مانجا "لمصراوي": عائلتي ستشجع الأهلي ضدي.. وهذا يوم التخلي عن انتمائي