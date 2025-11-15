مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

2 0
17:45

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

2 0
19:00

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

جورجيا

0 4
19:00

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفينيا

0 1
21:45

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا

الدنمارك

0 0
21:45

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سويسرا

0 0
21:45

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا

اليونان

1 0
21:45

إسكتلندا

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

2 0
18:00

السنغال

"منافس مصر".. منتخب جنوب أفريقيا يفوز على زامبيا بثلاثية استعدادا لأمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:11 م 15/11/2025

منتخب جنوب أفريقيا

حقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز على حساب نظيره منتخب زامبيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية استعداداته لبطولة أمم أفريقيا في ديسمبر المقبل.

وسجل ثلاثية المنتخب الجنوب أفريقي في اللقاء كلا من: "أوسوين أبولويس في الدقيقة 43، لموهاو نكوتا في الدقيقة 62 وسفيبيو في الدقيقة 68".

وأحرز هدف منتخب زامبيا الوحيد في اللقاء، اللاعب جوزيف سابوبو في الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

ويعد منتخب جنوب أفريقيا من المنتخبات، الذي ستتواجد رفقة منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 18 ديسمبر المقبل حتى 21 من يناير 2026.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، رفقة كلا من: "جنوب افريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

منتخب جنوب أفريقيا زامبيا أمم إفريقيا

