مناسبة سعيدة.. ما سر تأخر رياض محرز عن الانضمام لمعسكر الجزائر؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:13 ص 14/11/2025
تأخر النجم الجزائري رياض محرز عن الالتحاق بمعسكر منتخب بلاده، بعد تلقيه نبأً عائليًا سارًا تمثل في استقبال مولود جديد من زوجته البريطانية تايلور وارد، قبل أيام من التحاقه بصفوف المنتخب خلال التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن محرز، البالغ من العمر 34 عامًا، غاب عن أولى الحصص التدريبية للمنتخب الجزائري بعد أن حصل على إذن خاص من المدرب فلاديمير بيتكوفيتش للبقاء بجانب زوجته في هذه اللحظات المهمة.

ويُعد الطفل الجديد هو الرابع في عائلة محرز، إذ يملك ابنتين من زوجته السابقة ريتا جوهال، بالإضافة إلى ابنته ميلا من تايلور وارد. ويأتي المولود الجديد كأول طفل ذكر لمحرز، والذي أطلق عليه اسم خيري.

جدير بالذكر أن منتخب الجزائر أمامه مباراتين وديتين ضد زيمبابوي والسعودية في توقف نوفمبر الحالي، فاز في أولاهما بنتيجة 3-1 في وجود محرز على مقاعد البدلاء.

