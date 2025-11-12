مباريات الأمس
لاعب برشلونة السابق مهدد بالإيقاف بسبب معاداة المثلية.. ما القصة؟

كتب - يوسف محمد:

09:28 م 12/11/2025
    فيتور روكي لاعب برشلونة السابق (1)
    فيتور روكي مهاجم برشلونة
    فيتور روكي وجواو كانسيلو
    فيتور روكي مهاجم نادي برشلونة
    فيتور روكي لاعب نادي برشلونة
    فيتور روكي لاعب برشلونة السابق (3)
    فيتور روكي لاعب برشلونة
    البرازيلي فيتور روكي
    فيتور روكي

ينتظر فيتور روكي لاعب فريق بالميراس البرازيلي، قرار المحكمة الرياضية العليا بالبرازيل، بعد إدانته بمعاداة المثلية، إثر منشور قام به عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وكان روكي، نشر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة في شهر أكتوبر الماضي، لنمر يعض غزالة، قبل أن يحذفها بعد وقت قصير من نشرها، بسبب الهجوم ضده باعتباره تصرف يدعو للتفرقة.

وعلى الرغم من أن اللاعب حذف الصورة عقب وقت قصير، من مشاركتها عبر حسابه على "إنستجرام"، إلا أن هذا الأمر لم يمنع تحويله إلى المحكمة الرياضية العليا بالبرازيل، بعد إدانته بمعاداة المثلية.

ويعيش فيتور روكي لاعب فريق بالميراس البرازيلي أفضل مواسمه رفقة الفريق، حيث ظهر في 30 مباراة بالدوري البرازيلي، تمكن خلالهم من تسجيل 16 هدفا وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وكان المدير الفني للمنتخب البرازيلي أعلن استدعاء روكي، ضمن قائمة المنتخب لخوض مباراتين وديتين أمام السنغال والكونغو، خلال فترة التوقف الحالية.

وفي سياق متصل، يحتل فريق بالميراس الذي يلعب ضمن صفوفه روكي، صدارة جدول ترتيب الدوري البرازيلي، برصيد 68 نقطة جمعهم من 32 مباراة.

فيتور روكي الدوري البرازيلي أزمة نجم برشلونة برشلونة الإٍباني بالميراس البرازيلي

