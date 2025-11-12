بينهم 7 منتخبات عربية.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026

مشكلة في القلب وإغماء مفاجئ.. نقل نجم تشيلسي السابق إلى المستشفى

حسم ثمانية وعشرون منتخبا تأهلهم إلى كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في انتظار باقي المتأهلين، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وانتهت تصفيات أوقيانوسيا في مارس، وتصفيات أمريكا الجنوبية في سبتمبر، وستُختتم تصفيات المناطق المتبقية خلال الأسبوع المقبل.

وستؤكد ثلاث دول من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) مشاركتها في النهائيات خلال الأيام المقبلة، حيث تتصدر سورينام وجامايكا وهندوراس قائمة المشاركين.

ستضم بطولة كأس العالم 2026، لأول مرة 48 منتخبا، يتم حسمهم بشكل نهائي في مارس المقبل، فيما جاءت المنتخبات المتأهلة كالآتي:

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أستراليا

إيران

اليابان

الأردن

قطر

المملكة العربية السعودية

كوريا الجنوبية

أوزبكستان

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (أفريقيا)

الجزائر

الرأس الأخضر

مصر

غانا

ساحل العاج

المغرب

السنغال

جنوب أفريقيا

تونس

اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي (CONCACAF)

كندا (مضيف مشارك)

المكسيك (مضيف مشارك)

الولايات المتحدة (مضيف مشارك)

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (CONMEBOL)

الأرجنتين

البرازيل

كولومبيا

الإكوادور

باراجواي

أوروجواي

أوقيانوسيا (OFC)

نيوزيلندا

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)

إنجلترا