أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس، اليوم الإثنين قائمة المنتخب، استعدادا لخوض معسكر شهر نوفمبر، قبل أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويخوض المنتخب التونسي خلال معسكر نوفمبر المقبل، 3 مباريات ودية أمام كلا من البرازيل، الأردن وموريتانيا، أيام 12، 14 و18 على الترتيب.

أرقام علي معلول مع الصفاقسي خلال الموسم الحالي

وكان معلول غاب عن الانضمام لمنتخب نسور قرطاج، خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل غيابه عن المشاركة مع الأهلي، في أغلب أوقات الموسم الماضي، قبل الانتقال إلى الصفاقسي.

وانضم صاحب الـ 35 عاما، إلى فريق الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع المارد الأحمر.

وظهر معلول رفقة الصفاقسي التونسي خلال الموسم الحالي، في 8 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من صناعة هدفين فقط ولم يسجل أي هدف مع الفريق حتى الآن.

وعند الحديث عن مسيرة معلول الدولية، فإننا نجد أن صاحب ال 35 عاما، ظهر رفقة نسور قرطاج في 89 مباراة بمختلف البطولات، سجل 3 أهداف.

وشارك معلول مع تونس في نسختين من بطولة كأس العالم، حيث شارك في البطولة عام 2018 بروسيا، بالإضافة إلى الظهور في مونديال 2022.

