ألمانيا تحصد لقب مونديال ناشئي اليد بعد نهائي مثير أمام مصر

يعيش فيه مع ابن عمه.. موعد انتقال لامين يامال إلى قصر "بيكيه وشاكيرا" السابق

"شعور رائع".. أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على أستون فيلا

تُوج منتخب ألمانيا بلقب بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عاماً، عقب فوزه المثير على منتخب مصر بنتيجة 44-43 في المباراة النهائية التي احتضنتها المملكة المغربية، مساء السبت، بالنسخة الأولى من البطولة العالمية التي أقيمت في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025.

وتقدم المنتخب الألماني في الشوط الأول بنتيجة 18-17، قبل أن تنتهي المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 37-37، ليُحسم اللقب في الوقت الإضافي بفارق هدف وحيد.

من جانبه، قدّم منتخب مصر أداء بطولي طوال مشواره في البطولة، إذ استهل مشواره بثلاثة انتصارات متتالية على كل من البرازيل 35-26، والولايات المتحدة الأمريكية 42-22، والمغرب 32-20، في الأدوار الإقصائية إسبانيا بنتيجة 31-28 في نصف النهائي.

وفي سياق متصل، حصد منتخب إسبانيا الميدالية البرونزية بعد فوزه على قطر بنتيجة 35-23.