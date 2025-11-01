مباريات الأمس
ألمانيا تحصد لقب مونديال ناشئي اليد بعد نهائي مثير أمام مصر

كتب : نهي خورشيد

11:30 م 01/11/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    منتخب مصر للشباب لكرة اليد تحت 17 سنة (2)

تُوج منتخب ألمانيا بلقب بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عاماً، عقب فوزه المثير على منتخب مصر بنتيجة 44-43 في المباراة النهائية التي احتضنتها المملكة المغربية، مساء السبت، بالنسخة الأولى من البطولة العالمية التي أقيمت في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025.

وتقدم المنتخب الألماني في الشوط الأول بنتيجة 18-17، قبل أن تنتهي المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 37-37، ليُحسم اللقب في الوقت الإضافي بفارق هدف وحيد.

من جانبه، قدّم منتخب مصر أداء بطولي طوال مشواره في البطولة، إذ استهل مشواره بثلاثة انتصارات متتالية على كل من البرازيل 35-26، والولايات المتحدة الأمريكية 42-22، والمغرب 32-20، في الأدوار الإقصائية إسبانيا بنتيجة 31-28 في نصف النهائي.

وفي سياق متصل، حصد منتخب إسبانيا الميدالية البرونزية بعد فوزه على قطر بنتيجة 35-23.

منتخب ألمانيا بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عام المغرب منتخب إسبانيا منتخب مصر

