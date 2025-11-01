الأكثر في التاريخ.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي
كتب : محمد القرش
حقق المصري محمد صلاح رقما قياسيا تاريخيا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدف التقدم للريدز ضد أستون فيلا.
ورفع صلاح رصيد مساهماته مع ليفربول بالدوري الإنجليزي إلى 276 مساهمة عبر التاريخ.
وعادل محمد صلاح رقم واين روني (276 مع مانشستر يونايتد) كأكثر لاعب مساهمة في الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادٍ واحد (188 هدفًا و88 تمريرة حاسمة مع ليفربول). (وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات)
وانضم المصري إلى ليفربول في موسم 2017/18 قادما من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.
