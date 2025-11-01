مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

جميع المباريات

الأكثر في التاريخ.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

كتب : محمد القرش

11:24 م 01/11/2025 تعديل في 02/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    احتفال محمد صلاح بهدفه (2)
  • عرض 6 صورة
    احتفال محمد صلاح بهدفه (5)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح ضد أستون فيلا
  • عرض 6 صورة
    احتفال محمد صلاح بهدفه (3)
  • عرض 6 صورة
    احتفال محمد صلاح بهدفه (4)

حقق المصري محمد صلاح رقما قياسيا تاريخيا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هدف التقدم للريدز ضد أستون فيلا.

ورفع صلاح رصيد مساهماته مع ليفربول بالدوري الإنجليزي إلى 276 مساهمة عبر التاريخ.

وعادل محمد صلاح رقم واين روني (276 مع مانشستر يونايتد) كأكثر لاعب مساهمة في الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادٍ واحد (188 هدفًا و88 تمريرة حاسمة مع ليفربول). (وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات)

وانضم المصري إلى ليفربول في موسم 2017/18 قادما من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

صلاح محمد صلاح الدوري الإنجليزي رقما قياسيا لصلاح ليفربول أستون فيلا هدف صلاح واين روني

فيديو قد يعجبك:



