يواجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مطالبة بأكثر من 20 مليون يورو (17.5 مليون جنيه إسترليني؛ 23 مليون دولار) بعد أن رفعت شركة الاستشارات الرياضية التشيلية MatchVision دعوى قضائية ضد الهيئة الحاكمة بسبب سرقتها المزعومة لتنسيق مرحلة الدوري الذي استخدمته لمسابقات الأندية للرجال منذ عام 2024 (نظام الدوري).

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" أن شركة MatchVision بدأت إجراءاتها في أبريل الماضي بتقديم وثائق في إسبانيا، حيث تم إحالة القضية في البداية إلى إحدى المحاكم التجارية في مدريد.

وأُحيلت قضية MatchVision في سبتمبر إلى محكمة في لوزان، سويسرا، مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حيث لم يُبلَّغ الاتحاد رسميًا بالإجراء، ولكن بمجرد إبلاغه، سيكون أمامه 20 يوم عمل للرد.

وهناك صلة بقضية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان التهديد الانفصالي في عام 2021 هو الذي دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى تسريع خطط تجديد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات، وكانت النتيجة التوسع من 32 إلى 36 فريقًا واستبدال مرحلة المجموعات بنظام الدوري.

ويُعرف عادةً باسم "النموذج السويسري"، حيث يُستخدم في لعبة الشطرنج، ويتضمن تصنيف جميع الفرق الـ36 في جدول دوري واحد، حيث يلعب كل فريق مع ثمانية خصوم مختلفين، أربعة على أرضه وأربعة خارجها.