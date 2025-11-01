مباريات الأمس
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد الميموني:

03:16 م 01/11/2025
استقر أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول و أستون فيلا

ليفربول يواجه نظيره أستون فيلا عند العاشرة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة أستون فيلا

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستير، ريان جرافنبرج.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي.

ترتيب ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ليفربول يحتل قبل المباراة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره أستون فيلا صاحب المركز الثامن بالرصيد ذاته.

