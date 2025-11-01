تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

بالفيديو.. نجل كريستيانو رونالدو يسجل أول أهدافه مع منتخب البرتغال

استقر أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول و أستون فيلا

ليفربول يواجه نظيره أستون فيلا عند العاشرة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة أستون فيلا

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستير، ريان جرافنبرج.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي.

ترتيب ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ليفربول يحتل قبل المباراة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره أستون فيلا صاحب المركز الثامن بالرصيد ذاته.

اقرأ أيضًا:

شيكابالا يحكي لأول مرة: "اتطردنا من بيتنا وأنا صغير والمحافظ تكفل بثمن شقة لينا"

"أكثر من نصف مليون جنيه" .. الأهلي يستقر على إعدام ديون لاعب الزمالك السابق



