"الفراعنة بلا هزيمة".. ماذا قالت الصحف العربية عن تأهل مصر لكأس العالم؟

أشادت الصحف العربية بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه على جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية.

وأشادت الصحف العربية بمشوار مصر في تصفيات إفريقيا، بعد تصدر المجموعة والتأهل بدون أي هزيمة.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز ما كتبته الصحف العربية عن تأهل منتخب مصر لكأس العالم كالتالي:

في السعودية، أبرزت صحيفة الرياضية تألق الفراعنة تحت عنوان: "مصر.. مسيرة مثالية وصلاح يتصدر"، مؤكدة أن المنتخب الوطني واصل عروضه القوية، حيث أنهى مبارياته التسع دون أي خسارة، محققًا 23 نقطة من أصل 27 ممكنة.

"القبس": الفراعنة إلى المونديال للمرة الرابعة

من جانبها، عنونت صحيفة القبس الكويتية: "مصر تتأهل إلى كأس العالم 2026 للمرة الرابعة فى تاريخها"، مشيرة إلى أن الجماهير المصرية تنتظر الاحتفال الرسمي بالتأهل خلال المباراة الختامية أمام غينيا بيساو.

وأضافت الصحيفة أن منتخب مصر انضم إلى المنتخبات العربية المتأهلة إلى مونديال أمريكا الشمالية، بجانب الأردن، والمغرب، وتونس.

"الخليج": صلاح يكتب التاريخ

أما صحيفة الخليج الإماراتية، فقد سلطت الضوء على الأرقام التاريخية لمحمد صلاح، وكتبت: "النجم المصري يواصل كتابة التاريخ"، مشيرة إلى أن قائد ليفربول خاض مباراته الدولية رقم 108، وبات على بعد مباراة واحدة من معادلة رقم ربيع ياسين في قائمة الأكثر مشاركة مع الفراعنة.

"المنتخب": بطاقة التأهل من الدار البيضاء

في المغرب، اختارت صحيفة المنتخب عنوان: "مصر تحجز بطاقة التأهل من الدار البيضاء"، مؤكدة أن المنتخب المصري نجح في حسم التأهل بعد تفوقه على جيبوتي بثلاثية نظيفة على ملعب "العربي الزاولي"، ليواصل عروضه القوية ويؤكد أحقيته بالوصول إلى المونديال.