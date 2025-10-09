"سيرحل وثنائي بديل له".. تقرير إنجليزي يكشف تطورات موقف محمد صلاح مع ليفربول

اعترف النجم المكسيكي أوليسيس دافيلا لاعب تشيلسي السابق، بتحقيقه أرباحاً مالية وصلت قيمتها إلى 100 ألف جنيه إسترليني، وذلك من خلال التلاعب في البطاقات الصفراء.

وأقر دافيلا، قائد نادي ماك آرثر إف سي والحاصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأسترالي، أمام المحكمة اليوم الخميس، بتدبير سلوك معين أدى إلى التأثير غير المشروع على نتائج المباريات من خلال أحد شركات المراهنات.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية فإن الواقعة حدثت الواقعة مباراة فريقه أمام سيدني إف سي في ديسمبر 2023، عندما تلقى دافيلا بطاقة صفراء بعد أن ركل الكرة بعيداً، ليتبين لاحقاً أنها كانت جزءاً من خطة منسقة تم خلالها الرهان على حصول لاعبي ماك آرثر على أربع بطاقات صفراء على الأقل.

وأشارت الصحيفة أن كلايتون لويس وكيرين باكوس حصلا خلال المباراة أيضاً على بطاقات صفراء، إذ قال الثنائي أمام المحكمة بأنهما فعلا ذلك بناءً على طلب دافيلا، واصفين ما حدث :"ليس فقط قائد الفريق، بل قائد المخطط".

وكشفت التحقيقات أن دافيلا دفع للمشاركين معه في المخطط نحو 5 آلاف جنيه إسترليني لكل واحد منهما مقابل تلقيهم بطاقات صفراء، لم تكن هي المباراة الوحيدة التى قام خلالها نجم البلوز بذلك إذ نفذ عمليات مراهنات تتعلق بست مباريات في الدوري الأسترالي الممتاز (A-League) خلال موسمي 2023 و2024.

ومن المقرر أن تُصدر المحكمة حكمها في 19 ديسمبر المقبل، بعد أن تم سحب ثماني تهم إضافية كانت تتضمن اتهامات بـ"تشكيل مجموعة إجرامية" و"المشاركة في إدارتها".

وانضم دافيلا صاحب الـ34 عاماً إلى صفوف نادى تشيلسي عام 2011 بعقد يمتد لخمس سنوات بعد تألقه مع منتخب بلاده في كأس العالم تحت 20 عاماً، ويُعد أول لاعب مكسيكي يوقع للبلوز.