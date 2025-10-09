مباريات الأمس
بشأن بيع النادي.. مانشستر يونايتد يرد على تركي آل الشيخ

كتب : هند عواد

04:21 م 09/10/2025
نفى مانشستر يونايتد الإنجليزي، مزاعم تركي آل الشيخ رئيس اتحاد الملاكمة السعودي، بشأن وجود محادثات متقدمة مع مستثمر جديد.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن مسؤولي في مانشستر يونايتد ينفون وجود "محادثات استحواذ متقدمة"، بشأن أسهم النادي.

وكان تركي آل الشيخ، كتب عبر "إكس": "أفضل خبر سمعته اليوم هو أن مانشستر يونايتد أصبح الآن في مرحلة متقدمة من استكمال صفقة بيعه لمستثمر جديد، أتمنى أن يكون أفضل من المالكين السابقين."

وجاءت تصريحاته بعد ساعات فقط من بث مقابلة مطولة مع المالك المشارك للنادي السير جيم راتكليف، تحدث فيها عن رؤيته طويلة المدى للنادي.

واستحوذت عائلة جليزر على حصة مسيطرة في يونايتد منذ ما يقرب من 20 عامًا بعد الاستحواذ عليها من المستثمرين الأيرلنديين جي بي ماكمينوس وجون ماجنير.

وقالت مصادر في مانشستر يونايتد لـ"ذا صن"، إن هذه التقارير كانت بمثابة مفاجأة، وهم غير متأكدين مما تستند إليه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عائلة جليزر، المالكة للأغلبية في النادي، رفضت عرضاً ضخماً من اتحاد شركات الشيخ جاسم آل ثاني الذي يتخذ من قطر مقراً له قبل عامين تقريباً، وبدلاً من ذلك، قبلوا عرض راتكليف بقيمة 1.25 مليار جنيه إسترليني مقابل حصة 27.7 في المائة في النادي، والذي تم الانتهاء منه في أوائل العام الماضي.

تركي آل الشيخ مانشستر يونايتد بيع مانشستر يونايتد

