مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
15:30

القناة

جميع المباريات

بعد اقتراب بيعه.. تركي آل الشيخ يشن هجوما لاذعا على ملاك مانشستر يونايتد

كتب : هند عواد

12:01 م 09/10/2025

تركي آل الشيخ

زعم تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، أن مانشستر يونايتد في "مرحلة متقدمة" من عملية البيع، منتقدا مالكيه الحاليين.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، شن تركي آل الشيخ هجوما لاذعا على ملاك نادي مانشستر يونايتد، وأشار إلى أن الصفقة اقتربت من الاكتمال حتى يتمكن الشياطين الحمر من الحصول على مستثمر آخر على متن الطائرة.

ووجه انتقادات لاذعة لملاك النادي الحاليين، عائلة جليزر، إذ تمنى أن يكون الوافد الجديد المحتمل بمثابة تحسن.

وكتب عبر "إكس": "أفضل خبر سمعته اليوم هو أن مانشستر يونايتد أصبح الآن في مرحلة متقدمة من استكمال صفقة بيعه لمستثمر جديد، أتمنى أن يكون أفضل من المالكين السابقين."

واستحوذت عائلة جليزر على حصة مسيطرة في يونايتد منذ ما يقرب من 20 عامًا بعد الاستحواذ عليها من المستثمرين الأيرلنديين جي بي ماكمينوس وجون ماجنير.

اقرأ أيضًا:

من الخطيب لقدامى الزمالك.. نجوم يدعمون حسن شحاته في وعكته الصحية

فرحة الصعود إلى المونديال.. رقم تاريخي لحسام حسن ولقطة طريفة لمصطفى محمد (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تركي آل الشيخ مانشستر يونايتد بيع مانشستر يونايتد

