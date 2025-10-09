زعم تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، أن مانشستر يونايتد في "مرحلة متقدمة" من عملية البيع، منتقدا مالكيه الحاليين.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، شن تركي آل الشيخ هجوما لاذعا على ملاك نادي مانشستر يونايتد، وأشار إلى أن الصفقة اقتربت من الاكتمال حتى يتمكن الشياطين الحمر من الحصول على مستثمر آخر على متن الطائرة.

ووجه انتقادات لاذعة لملاك النادي الحاليين، عائلة جليزر، إذ تمنى أن يكون الوافد الجديد المحتمل بمثابة تحسن.

وكتب عبر "إكس": "أفضل خبر سمعته اليوم هو أن مانشستر يونايتد أصبح الآن في مرحلة متقدمة من استكمال صفقة بيعه لمستثمر جديد، أتمنى أن يكون أفضل من المالكين السابقين."

واستحوذت عائلة جليزر على حصة مسيطرة في يونايتد منذ ما يقرب من 20 عامًا بعد الاستحواذ عليها من المستثمرين الأيرلنديين جي بي ماكمينوس وجون ماجنير.

