"رقص وموسيقى".. فرحة قوية من لاعبي منتخب مصر داخل غرف الملابس بعد التأهل

تغطية خاصة.. كل ما تريد معرفته عن ليلة تأهل مصر لكأس العالم

حسم منتخب مصر تأهله بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على منتخب جيبوتي أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

وحقق المنتخب الوطني، فوزا كبيرا على جيبوتي أمس الأربعاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وواصل المنتخب المصري نتائجه المميزة في التصفيات المؤهلة للمونديال، التي لم يتلقى فيها أي هزيمة حتى الآن، مما ساعد في صعوده إلى المونديال بشكل مريح قبل الجولة الأخيرة.

وبدأ المنتخب الوطني مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بمواجهة نظيره جيبوتي، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفراعنة بسداسية نظيفة.

وفي الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للمونديال، واصل المنتخب انتصاراته، بالفوز على سيراليون بهدفين دون مقابل، ثم الفوز على بوركينا في الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعادل المنتخب الوطني للمرة الأولى في التصفيات، حينما حل ضيفا على غينيا بيساو في الجولة الرابعة، حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة المباراة.

وعاد الفراعنة لسكة الانتصارات مرة آخرى في التصفيات، بعد الفوز على حساب إثيوبيا في الجولة الخامسة بثنائية نظيفة، ثم الفوز على سيراليون في الجولة السادسة، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي.

وواصل المنتخب المصري انتصاراته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما حقق الفوز على حساب إثيوبيا بهدفين دون مقابل في الجولة السابعة.

وكان التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة الفراعنة أمام بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين في الجولة الثامنة، قبل أن يحقق المنتخب الوطني الفوز على جيبوتي أمس بثلاثية نظيفة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



هدف الموندياااااااااااااااااااااال!!!!! هدف كأس العالم!!!!



منتخب مصر يضرب جيبوتي بهدف أول مبكر للغاية!!!!



إبراهيم عادل يسجل هدف التقدم لصالح مصر 🇪🇬♥️

pic.twitter.com/1c9eHRk0bS — عمرو (@bt3) October 8, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



هدف الموندياااااااااااااااااااااال!!!!! هدف كأس العالم!!!!



منتخب مصر يضرب جيبوتي بهدف ثاني مباراة!!!!



محمد صلاح يسجل هدف المونديال لصالح مصر 🇪🇬♥️

pic.twitter.com/Fve4cBneGI — عمرو (@bt3) October 8, 2025