موعد مباراة مصر المقبلة بعد التأهل إلى كأس العالم 2026

هنأ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يضم في صفوفه النجم المصري عمر مرموش، المنتخب الوطني، بمناسبة التأهل إلى كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر حقق فوزا كبيرا، على حساب منتخب جيبوتي اليوم الأربعاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ليضمن بذلك رسميا التأهل إلى مونديال 2026.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لعمر مرموش بقميص المنتخب وكتب: "ألف مبروك لمصر على تأهلها لكأس العالم".

وأضاف: "نتطلع لرؤية مرموش على أرض الملعب يمثل الفراعنة".

موعد مباراة مصر المقبلة

ويستعد المنتخب الوطني، لملاقاة نظيره غينيا بيساو يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة في المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

