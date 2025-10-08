مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

1 0
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 3
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 2
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

2 3
20:15

السعودية

مانشستر سيتي يهنئ منتخب مصر بالتأهل للمونديال.. ورسالة خاصة لمرموش

كتب - يوسف محمد:

09:37 م 08/10/2025
هنأ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يضم في صفوفه النجم المصري عمر مرموش، المنتخب الوطني، بمناسبة التأهل إلى كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر حقق فوزا كبيرا، على حساب منتخب جيبوتي اليوم الأربعاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ليضمن بذلك رسميا التأهل إلى مونديال 2026.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لعمر مرموش بقميص المنتخب وكتب: "ألف مبروك لمصر على تأهلها لكأس العالم".

وأضاف: "نتطلع لرؤية مرموش على أرض الملعب يمثل الفراعنة".

موعد مباراة مصر المقبلة

ويستعد المنتخب الوطني، لملاقاة نظيره غينيا بيساو يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة في المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

