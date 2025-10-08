حسم المنتخب المصري تأهل بكل رسمي، إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على حساب نظيره الجيبوتي، بثلاثية نظيفة في تصفيات المونديال.

وحقق المنتخب الوطني فوزا كبيرا، على حساب جيبوتي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن الجولة التاسعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وارتبط يوم 8 أكتوبر مع المنتخب المصري بذكرى سعيدة تتعلق بالمونديال، حيث أن المنتخب كان قد ضمن الصعود لمونديال روسيا 2018، بعد الفوز على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد في 8 أكتوبر 2017.

ويعيد التاريخ نفسه مرة آخرى اليوم الأربعاء 8 أكتوبر ولكن 2025، بعدما فاز المنتخب بثلاثية نظيفة على حساب جيبوتي، ليضمن الفراعنة الصعود للنسخة المقبلة من البطولة 2026.

والمفارقة أن صلاح تمكنا خلال المباراتين، من تسجيل ثنائية في كل مباراة، حيث في 8 أكتوبر 2017، سجل ثنائية في فوز مصر على الكونغو، ليكرر الأمر نفسه اليوم ويسجل ثنائية في مرمى جيبوتي.

موعد مباراة مصر المقبلة

ويستعد المنتخب الوطني، لملاقاة نظيره غينيا بيساو يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة في المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

