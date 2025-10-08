5 صور لمشادة محمد صلاح مع لاعب منتخب جيبوتي

خطف محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول الأنظار بشكل كبير، في الشوط الأول بمباراة المنتخب الوطني أمام نظيره جيبوتي، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان محمد صلاح تمكن من تسجيل هدف منتخب مصر الثاني، في مرمى جيبوتي، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعلى الرغم من تسجيل صلاح هدف في الشوط الأول من المباراة، إلا أنه خطف الأنظار بلقطة آخرى، بعدما دخل في مشادة مع لاعب منتخب جيبوتي في الشوط الأول من المباراة.

وظهر صلاح غاضبا بشكل قوي من لاعب منتخب جيبوتي، عند الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، بسبب محاولة لاعب جيبوتي تعطيل اللعب، ليقوم صلاح بإبعاده بقوة مما تسبب في إسقاط لاعب جيبوتي على الأرض.

وحال تمكن المنتخب الوطني، من تحقيق الفوز في مباراة اليوم على حساب جيبوتي، سيضمن بذلك الصعود رسميا إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

