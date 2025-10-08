مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 3
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 2
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

1 3
20:15

السعودية

5 صور لمشادة محمد صلاح مع لاعب منتخب جيبوتي

كتب : يوسف محمد سعيد

08:47 م 08/10/2025
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (3)
    محمد صلاح (4)
    محمد صلاح (2)

خطف محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول الأنظار بشكل كبير، في الشوط الأول بمباراة المنتخب الوطني أمام نظيره جيبوتي، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان محمد صلاح تمكن من تسجيل هدف منتخب مصر الثاني، في مرمى جيبوتي، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعلى الرغم من تسجيل صلاح هدف في الشوط الأول من المباراة، إلا أنه خطف الأنظار بلقطة آخرى، بعدما دخل في مشادة مع لاعب منتخب جيبوتي في الشوط الأول من المباراة.

وظهر صلاح غاضبا بشكل قوي من لاعب منتخب جيبوتي، عند الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، بسبب محاولة لاعب جيبوتي تعطيل اللعب، ليقوم صلاح بإبعاده بقوة مما تسبب في إسقاط لاعب جيبوتي على الأرض.

وحال تمكن المنتخب الوطني، من تحقيق الفوز في مباراة اليوم على حساب جيبوتي، سيضمن بذلك الصعود رسميا إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

محمد صلاح مصر وجيبوتي منتخب مصر مشادة صلاح مع لاعب جيبوتي كأس العالم للأندية

