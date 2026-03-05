قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج،إن الحرب الحالية ضد إيران لا تهدف إلى تغيير النظام في طهران بل تهدف إلى تغيير الشرق الأوسط.

وأضاف: توفرت لنا معلومات استخباراتية تظهر أن إيران ترغب في زيادة ترسانتها من الصواريخ بعيدة المدى من ألفين إلى 20 ألف صاروخ، كما أن الولايات المتحدة وإسرائيل اعتقدتا أن لدى إيران خطة سرية جديدة للتعجيل بتطوير سلاح نووي.

وأشار إلى أن إيران استثمرت كل مواردها المالية والبشرية لإثارة الفوضى في الشرق الأوسط، مؤكدًا: "لا أدعو إلى إرسال أي قوات برية إلى إيران، وتغيير النظام في إيران ليس هدف الحرب بل تغيير الشرق الأوسط".

تصريحات هرتسوج تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا متزايدًا بين القوات الأمريكية والإسرائيلية من جهة، وإيران من جهة أخرى، مع استمرار الهجمات الجوية والردود العسكرية على امتداد الشرق الأوسط.