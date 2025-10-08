موعد مباراة مصر المقبلة بعد التأهل إلى كأس العالم 2026

انتهى الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر أمام نظيره جيبوتي بتقدم الفراعنة بهدفين دون رد، في اللقاء المقام بينهما حالياً على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وانطلقت المباراة بضغط هجومي قوي من الفراعنة، إذ سجل مصطفى محمد الهدف الأول في الدقيقة 7، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط، نجح إبراهيم عادل في افتتاح التسجيل برأسية قوية بعد عرضية من زميله أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى في الدقيقة 8.

وفي الدقيقة 14، أضاف محمد صلاح الهدف الثاني بعد تمريرة بينية ساحرة من تريزيجيه، ليضعها بتسديدة أرضية على يسار الحارس داخل الشباك، محققاً رقماً تاريخياً في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بوصله للهدف الـ19، متفوقاً على أساطير القارة دروجبا وإيتو وداجانو وسليماني الذين يمتلك كل منهم 18 هدفاً.

واصل منتخب مصر سيطرته المطلقة على مجريات اللعب، وشهدت الدقيقة 28 تسديدة صاروخية من صلاح مرت فوق العارضة، قبل أن يستمر الضغط المصري حتى نهاية الشوط الأول دون أهداف إضافية.