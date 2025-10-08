مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 3
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 2
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

2 3
20:15

السعودية

"هدف ملغي ورقم تاريخي لصلاح".. ملخص شوط مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

كتب : نهي خورشيد

07:48 م 08/10/2025
    إبراهيم عادل يحتفل بهدفه في مرمى جيبوتي
    هدف إبراهيم عادل

انتهى الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر أمام نظيره جيبوتي بتقدم الفراعنة بهدفين دون رد، في اللقاء المقام بينهما حالياً على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وانطلقت المباراة بضغط هجومي قوي من الفراعنة، إذ سجل مصطفى محمد الهدف الأول في الدقيقة 7، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط، نجح إبراهيم عادل في افتتاح التسجيل برأسية قوية بعد عرضية من زميله أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى في الدقيقة 8.

وفي الدقيقة 14، أضاف محمد صلاح الهدف الثاني بعد تمريرة بينية ساحرة من تريزيجيه، ليضعها بتسديدة أرضية على يسار الحارس داخل الشباك، محققاً رقماً تاريخياً في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بوصله للهدف الـ19، متفوقاً على أساطير القارة دروجبا وإيتو وداجانو وسليماني الذين يمتلك كل منهم 18 هدفاً.

واصل منتخب مصر سيطرته المطلقة على مجريات اللعب، وشهدت الدقيقة 28 تسديدة صاروخية من صلاح مرت فوق العارضة، قبل أن يستمر الضغط المصري حتى نهاية الشوط الأول دون أهداف إضافية.

