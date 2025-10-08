زيزو وصلاح في الهجوم.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جيبوتي

يحل منتخب مصر ضيفا على نظيره منتخب جيبوتي يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات المونديال، برصيد 20 نقطة من أول 8 مباريات، ويحتاج للفوز في واحدة من المباراتين المتبقيتين من أجل حسم التأهل مباشرة للنهائيات.

واستقر حسام حسن على تشكيل الفراعنة للمباراة، التي يحتاج فيها المنتخب الوطني للتعادل، من أجل التأهل بشكل رسمي لكأس العالم 2026.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وخالد صبحي ومحمد حمدي.

الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد أو أسامة فيصل ومحمود تريزيجيه.