مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

جميع المباريات

إعلان

زيزو وصلاح في الهجوم.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جيبوتي

كتب : محمد خيري

03:31 م 08/10/2025

تدريبات منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحل منتخب مصر ضيفا على نظيره منتخب جيبوتي يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات المونديال، برصيد 20 نقطة من أول 8 مباريات، ويحتاج للفوز في واحدة من المباراتين المتبقيتين من أجل حسم التأهل مباشرة للنهائيات.

واستقر حسام حسن على تشكيل الفراعنة للمباراة، التي يحتاج فيها المنتخب الوطني للتعادل، من أجل التأهل بشكل رسمي لكأس العالم 2026.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وخالد صبحي ومحمد حمدي.

الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد أو أسامة فيصل ومحمود تريزيجيه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر تشكيل منتخب مصر جيبوتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جيبوتي
عاجل.. الدنماركي جيس ثروب مديرًا فنيا للنادي الأهلي رسميًا