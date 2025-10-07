نجم الدوري الإنجليزي السابق يتعرض لهجوم قبل السفر للمغرب

تعرض نجم سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز لهجوم من قبل رجل في صالة كبار الشخصيات في أحد المطارات أثناء انتظاره رحلته للانضمام إلى منتخب بلاده في مهمة دولية.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن المدافع السابق لفريق وست هام يونايتد، نايف أكرد، تعرض لاعتداء في المطار قبل توجهه إلى معسكر المنتخب المغربي.

وذكرت وكالة الأنباء المحلية "بي إف إم مارسيليا بروفانس" أن رجلاً اقترب من أكرد وطلب منه رقم هاتفه وصورة شخصية، قبل أن يصبح عدوانيًا ويحاول صفعه.

وتدخل أفراد الأمن في الصالة بسرعة، وألقت الشرطة القبض على الرجل، وبينما استجوبت السلطات المعتدي، غادر المدافع الدولي للانضمام إلى معسكر منتخب المغرب.

ومن المقرر أن يخوض منتخب المغرب مباراة ودية ضد البحرين يوم الخميس، تليها مباراة في تصفيات مؤهلة لكأس العالم 2026 ضد الكونغو.