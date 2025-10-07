كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لا يمانع الانتقال إلى الدوري التركي خلال الفترة المقبلة، من بوابة فريق جالاتا سراي التركي.

وذكر موقع "Goal Gossip" العالمي، أن محمد صلاح لا يمانع الانضمام إلى الدوري التركي من بوابة فريق جالاتا سراي، خلال الفترة المقبلة واللاعب منفتح على فكرة الانضمام إلى بطل تركيا.

وأشارت الصحيفة، أن هناك محادثات مباشرة حدثت بالفعل بين مسؤولي جالاتا سراي وممثلي النجم المصري، وأن الأمور تسير بشكل جيد وسط ترحيب من قائد المنتخب المصري بالأمر.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن الفريق التركي يرغب في إنهاء الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أو في نهاية الموسم حال عدم انتهاء المفاوضات بشكل إيجابي في يناير.

ويذكر أن النجم المصري، كان قد ارتبط اسمه بشكل كبير، في يونيو الماضي بالرحيل عن ليفربول والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يمدد تعاقده مع الريدز لمدة عامين.

وفي سياق متصل، يتواجد محمد صلاح حاليا، رفقة المنتخب المصري في المغرب، استعدادا لمواجهة جيبوتي، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

