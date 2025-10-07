مباريات الأمس
كيشو من الاتهام بالتحرش بفتاة فرنسية إلى تمثيل منتخب أمريكا

كتب : محمد القرش

05:26 م 07/10/2025
كتب - محمد القرش

أعلن المصارع محمد إبراهيم الشهير بـ "كيشو" تمثيل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بعد قرار إعتزاله.

وجاءت قصة ابتعاد محمد إبراهيم عن المصارعة المصرية عندما شارك في أولمبياد باريس 2024، وتوديع البطولة من دور ثمن النهائي.

قبل أن يتم اتهامه بالتحرش بفتاة فرنسية بعد أن ترك معسكر المنتخب المصري ليلا دون إخطار المسؤولين عن البعثة.

وبعد التحقيقات الفرنسية وتفريغ كاميرات مكان الواقعة، أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية براءة محمد إبراهيم كيشو من تهمة التحرش بفتاة فرنسية، لعدم وجود أي أدلة تُدين اللاعب.

وتم حفظ التحقيقات بشكل نهائي، قبل أن يعود اللاعب مباشرة فرنسا إلى مطار القاهرة، بعدها أعلن كيشو اعتزاله اللعبة رسميا.

ونشر كيشو عبر حسابه الرسمي بمنصة "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، صور ما داخل إحدى صالات المنتخب الأمريكي مع وضع علم الولايات المتحدة الأمريكية، وكتب: "الخطوة الأولى".

وكان اللاعب حصد برونزية أولمبياد طوكيو 2020 في المصارعة الرومانية عن وزن 67 كيلوجرام.

كيشو كيشو يمثل منتخب أمريكا منتخب أمريكا أولمبياد باريس أولمبياد طوكيو

