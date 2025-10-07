"قبل المباراة الحاسمة".. أرقام من مواجهات منتخب مصر وجيبوتي

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي يوم الأربعاء 8 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة ال9 من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحمل تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي أفضلية مطلقة للفراعنة، حيث التقيا في ثلاث مباريات سابقة، حقق خلالها المنتخب المصري الفوز في جميع المباريات ، دون أن يتلقى أي هزيمة أو تعادل من جيبوتي.

ونعرض لكم خلال السطور التالية تاريخ مواجهات منتخب مصر وجيبوتي كالتالي:

ـ وجاء أول انتصار لمنتخب مصر في يونيو 2008 ضمن تصفيات كأس العالم وفاز منتخب مصر على جيبوتي برباعية نظيفة.

ـ والهزيمة الثانية لمنتخب جيبوتي أمام منتخب مصر كانت في أكتوبر 2008 برباعية نظيفة وسجل الهدف الأول أحمد حسن والثاني محمد أبو تريكة والثالث عماد متعب والرابع عكس الاتجاه من مدافع منتخب جيبوتي.

ـ وفي تصفيات كأس العالم 2026 فاز منتخب مصر على نظيره جيبوتي بنتيجة سداسية نظيفة.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جيبوتي لإتمام الحلم بالوصول إلى مونديال العملاقة 2026.

