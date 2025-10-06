مباريات الأمس
وشم على ذراع لاعب ريال مدريد يحمل ذكرى مبابي السيئة.. ما القصة؟

كتب : محمد القرش

01:18 م 06/10/2025
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورة لفرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد، حيث ظهر على ذراعه وشم بتاريخ 18-12-2022.

ورسم نجم الريال الصاعد على ذراعه ذكرى فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 التي أقيمت في دولة قطر.

وحصدت الأرجنتين كأس العالم على حساب فرنسا بقيادة مبابي في يوم 18 من شهر ديسمبر لعام 2022، حيث فاز في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

وفي تلك المباراة سجل كيليان مبابي هدفين في مرمى الأرجنتين، لكن هذا لم يكن كافيا للفوز بكأس العالم 2022.

وكان النجم الصاعد أوضح سبب رسمه الوشم، على الرغم من عدم تواجده في قائمة المنتخب حينها، حيث قال: ""رسمتُ وشمًا بتاريخ 18/12/22 بسبب ميسي، إنه مثلي الأعلى".

وانضم النجم الأرجنتيني لريال مدريد في موسم 2025/26 قادما من ريفر بليت، في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو.

وبارتداء القميص رقم 30، أصبح ماستانتونو أصغر لاعب يبدأ مباراة في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بعمر 18 عامًا و33 يومًا

