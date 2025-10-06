مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

السعودية - شباب

1 1
02:00

النرويج - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

1 1
02:00

كولومبيا - شباب

قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم

كتب : محمد القرش

12:03 م 06/10/2025

عثة منتخب مصر (10)

يلاقي منتخب مصر نظيره جيبوتي ضمن مواجهات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من المجموعة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال العالم.

قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباريات المنتخب المصري في التصفيات الأفريقية، حيث يُذاع اللقاء عبر قناة "أون سبورتس 1".

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1- منتخب مصر - 20 نقطة

2- منتخب بوركينا فاسو - 15 نقطة

3- منتخب سيراليون - 12 نقطة

4- منتخب غينيا بيساو - 10 نقاط

5- منتخب إثيوبيا - 6 نقاط

6- منتخب جيبوتي - نقطة واحدة

لاعب أيجل نوار "لمصراوي": سنفوز على الأهلي.. ونمتلك لاعبين مميزين مثلهم

مشنوقًا.. تطورات جديدة بشأن سبب وفاة مدرب ليفربول السابق

ترتيب مجموعة منتخب مصر منتخب مصر كأس العالم تصفيات كأس العالم مصر وجيبوتي قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر

