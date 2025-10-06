قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم

يلاقي منتخب مصر نظيره جيبوتي ضمن مواجهات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من المجموعة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال العالم.

قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباريات المنتخب المصري في التصفيات الأفريقية، حيث يُذاع اللقاء عبر قناة "أون سبورتس 1".

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1- منتخب مصر - 20 نقطة

2- منتخب بوركينا فاسو - 15 نقطة

3- منتخب سيراليون - 12 نقطة

4- منتخب غينيا بيساو - 10 نقاط

5- منتخب إثيوبيا - 6 نقاط

6- منتخب جيبوتي - نقطة واحدة

