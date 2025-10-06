خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريبه الأول اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لخوض مباراتين خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر الجاري.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين خلال فترة التوقف الدولي الجاري، أمام كلا من جيبوتي يوم 8 أكتوبر بالمغرب، ثم غينيا بيساو يوم 12 من الشهر ذاته، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانطلق معسكر منتخب مصر اليوم، بمشاركة 19 لاعبا وهم: "محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجـزار، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكـا، مروان عطيـة، حمدي فتحي، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، أسامة فيصل".

ومن المقرر أن ينتظم كلا من: "محمد صلاح، مصطفي محمد، مصطفي فتحي، محمد حمدي، مهند لاشين" في التدريب الجماعية غدا الإثنين.

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويشارك المنتخب الوطني، في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة كلا من: "بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو وجيبوتي".

ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، برصيد 20 نقطة وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب بوركينا فاسو.

