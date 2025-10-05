مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 0
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 0
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 1
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

هدف فوز مانشستر سيتي في مرمى برينتفورد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

08:54 م 05/10/2025
    خلال مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد (1)
    خلال مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد (3)

وفاز مانشستر سيتي على نظيره برينتفورد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف الفوز النجم النرويجي إيرلينج هالاند من تسديدة قوية عجز الحارس من تصديها في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي نقاطه إلى 13 نقطة ليحتل المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 7 نقاط ليحتل المركز السادس عشر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هدف إيرلينج هالاند يديو هدف مباراة مانشستر سيتي وبرينتفوردج لدوري الإنجليزي

