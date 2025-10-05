هدف فوز مانشستر سيتي في مرمى برينتفورد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

وفاز مانشستر سيتي على نظيره برينتفورد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف الفوز النجم النرويجي إيرلينج هالاند من تسديدة قوية عجز الحارس من تصديها في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي نقاطه إلى 13 نقطة ليحتل المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 7 نقاط ليحتل المركز السادس عشر.