حل وحيد أمام الزمالك لتفادي إيقاف القيد بسبب شيكو بانزا - خاص

قرر نادي إستريلا أمادورا البرتغالي، تقديم شكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الزمالك، بسبب التأخر في دفع القسط الأول لصفقة انتقال شيكو بانزا.

وأعلن باولو لوبو رئيس النادي البرتغالي عبر "مصراوي" كواليس وأسباب تقديم الشكوى ضد الزمالك..

وبشأن إمكانية سحب الشكوى حال تسوية الزمالك قيمة القسط الأول، رد باولو: "لن أسحب الشكوى المقدمة في الفيفا، إلا في حال دفع الزمالك كامل قيمة صفقة انتقال شيكو بانزا".

واختتم: "قيمة صفقة انتقال شيكو بانزا للزمالك تُقدر بـ 700 ألف يورو، وإذا لم يدفعوا سيتم إيقاف قيدهم".

وانضم الجناح الأنجولي للزمالك قادما من إستريلا أمادورا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة بلغت قيمتها 700 ألف يورو.

وسجل صاحب الـ 26 عاما، هدفين خلال 6 مباريات "330 دقيقة" بجميع المسابقات مع الزمالك.