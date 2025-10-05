10 صور ترصد انضمام لاعبي منتخب مصر لمعسكر مباراة جيبوتي

لوكاكو يدخل في مشادة كلامية حادة بمباراة كرة قدم للأطفال.. ما القصة؟

انتظم لاعبو منتخب مصر عصر اليوم الأحد بمعسكر مباراة جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره جيبوتي عند السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو الوصيف.

