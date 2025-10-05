10 صور ترصد انضمام لاعبي منتخب مصر لمعسكر مباراة جيبوتي
كتب ـ محمد الميموني:
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
انتظم لاعبو منتخب مصر عصر اليوم الأحد بمعسكر مباراة جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي
ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره جيبوتي عند السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026
ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو الوصيف.
اقرأ أيضًا:
"بعتذر ليك ولأخوك بس مترجعش تزعل".. شوبير يوجه رسالة جديدة لعمرو زكي