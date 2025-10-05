مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 0
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 0
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 1
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

10 صور ترصد انضمام لاعبي منتخب مصر لمعسكر مباراة جيبوتي

كتب ـ محمد الميموني:

05:59 م 05/10/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    انضمام لاعبي منتخب مصر لمعسكر مباراة جيبوتي
  • عرض 12 صورة
    انضمام لاعبي منتخب مصر لمعسكر مباراة جيبوتي (4)
  • عرض 12 صورة
    انضمام لاعبي منتخب مصر لمعسكر مباراة جيبوتي (5)
  • عرض 12 صورة
    انضمام لاعبي منتخب مصر لمعسكر مباراة جيبوتي
  • عرض 12 صورة
    انضمام لاعبي منتخب مصر لمعسكر مباراة جيبوتي
  • عرض 12 صورة
    انضمام لاعبي منتخب مصر لمعسكر مباراة جيبوتي
  • عرض 12 صورة
    انضمام لاعبي منتخب مصر لمعسكر مباراة جيبوتي
  • عرض 12 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر رامي ربيعة
  • عرض 12 صورة
    انضمام لاعبي منتخب مصر لمعسكر مباراة جيبوتي
  • عرض 12 صورة
    محمد صبحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتظم لاعبو منتخب مصر عصر اليوم الأحد بمعسكر مباراة جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره جيبوتي عند السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو الوصيف.

اقرأ أيضًا:

"بعتذر ليك ولأخوك بس مترجعش تزعل".. شوبير يوجه رسالة جديدة لعمرو زكي

قبل الشهرة .. 10صور ترصد لاعبي الأهلي وهم صغار

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو منتخب مصر جيبوتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد من "الآثار" حول سرقة لوحة أثرية من منطقة سقارة
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل