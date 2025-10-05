نادي إستريلا يعلن عبر "مصراوي" التقدم بشكوى ضد الزمالك في الفيفا

"هاتريك أسيست".. ميسي يسجل رقمًا تاريخيًا في الدوري الأمريكي

تقدم نادي إستريلا أمادورا البرتغالي بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الزمالك، بسبب التأخر في دفع القسط الأول لصفقة شيكو بانزا.

وقال باولو لوبو رئيس النادي في تصريحات خاصة "لمصراوي": "خاطبنا الزمالك من أجل الحصول على باقي مستحقات صفقة شيكو بانزا، لكن لم نتلقى أي رد".

واختتم: "لذلك تقدمنا بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل الحصول على المستحقات المتأخرة".

وانضم الجناح الأنجولي للزمالك قادما من إستريلا أمادورا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة بلغت قيمتها 700 ألف يورو.

وسجل صاحب الـ 26 عاما، هدفين خلال 6 مباريات "330 دقيقة" بجميع المسابقات مع الزمالك.

