نادي إستريلا يعلن عبر "مصراوي" التقدم بشكوى ضد الزمالك في الفيفا

كتب : محمد القرش

05:45 م 05/10/2025
تقدم نادي إستريلا أمادورا البرتغالي بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الزمالك، بسبب التأخر في دفع القسط الأول لصفقة شيكو بانزا.

وقال باولو لوبو رئيس النادي في تصريحات خاصة "لمصراوي": "خاطبنا الزمالك من أجل الحصول على باقي مستحقات صفقة شيكو بانزا، لكن لم نتلقى أي رد".

واختتم: "لذلك تقدمنا بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل الحصول على المستحقات المتأخرة".

وانضم الجناح الأنجولي للزمالك قادما من إستريلا أمادورا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة بلغت قيمتها 700 ألف يورو.

وسجل صاحب الـ 26 عاما، هدفين خلال 6 مباريات "330 دقيقة" بجميع المسابقات مع الزمالك.

شيكو بانزا الزمالك أخبار الزمالك نادي إستريلا أمادورا إستريلا أمادورا باولو لوبو

