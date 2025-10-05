مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

نتائج مباريات أمس السبت 4 أكتوبر

كتب - محمد عبد السلام:

12:41 ص 05/10/2025

نتائج مباريات أمس السبت 4 أكتوبر

أقيمت العديد من المباريات في مختلف الدوريات حول العالم، أمس السبت، والتي شهدت منافسة قوية وتسجيل العديد من الأهداف.

وحقق الأهلي الفوز على نظيره كهرباء الإسماعيلية برباعية مقابل هدفين، بينما خسر ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج مباريات السبت 4 أكتوبر

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد ضد توتنهام - (1-2)

آرسنال ضد وست هام - (2-0)

مانشستر يونايتد ضد سندرلاند - (2-0)

تشيلسي ضد ليفربول - (2-1)

نتائج مباريات الدوري الألماني

أوغسبورج ضد فولفسبورج - (3-1)

فيردر بريمن ضد سانت باولي - (1-0)

بوروسيا دورتموند ضد لايبزيج - (1-1)

باير ليفركوزن ضد يونيون برلين - (2-0)

آينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونخ - (0-3)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

ريال أوفيدو ضد ليفانتي - (0-2)

جيرونا ضد فالنسيا - (2-1)

أتلتيك بلباو ضد ريال مايوركا - (2-1)

ريال مدريد ضد فياريال - (3-1)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

بارما ضد ليتشي - (0-1)

لاتسيو ضد تورينو - (3-3)

إنتر ميلان ضد كريمونيسي - (4-1)

أتالانتا ضد كومو - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

ميتز ضد مارسيليا - (0-3)

بريست ضد نانت - (0-0)

أوكسير ضد لانس - (1-2)

نتائج مباريات الدوري المصري

الزمالك ضد غزل المحلة - (1-1)

طلائع الجيش ضد الجونة - (0-1)

حرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا - (0-3)

كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي - (2-4)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

