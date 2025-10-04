جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام تشيلسي

كتب – محمد عبد السلام:

حقق فريق تشيلسي فوزًا مهمًا على نظيره ليفربول بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه الخسارة، فقد ليفربول صدارة جدول الترتيب، ليمنحها لفريق أرسنال، الذي تصدر الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما تراجع ليفربول إلى المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال - 16 نقطة

2- ليفربول - 15 نقطة

3- توتنهام - 14 نقطة

4- بورنموث - 14 نقطة

5- كريستال بالاس - 12 نقطة

6- تشيلسي - 11 نقطة

7- سندرلاند - 11 نقاط

8- مانشستر سيتي - 10 نقاط

9- مانشستر يونايتد - 10 نقاط

10- إيفرتون - 8 نقاط

11- برايتون - 8 نقاط

12- فولهام - 8 نقاط

13- ليدز يونايتد - 8 نقاط

14- برينتفورد - 7 نقاط

15- نيوكاسل يونايتد - 6 نقاط

16- أستون فيلا - 6 نقاط

17- نوتنجهام فورست - 5 نقاط

18- بيرنلي - 4 نقاط

19- وست هام - 4 نقاط

20- وولفرهامبتون - نقطة واحدة