إعلان

هانيا الحمامي تتوج ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش 2025

كتب : نهي خورشيد

09:20 م 04/10/2025

اللاعبة هانيا الحمامي

كتب - نهى خورشيد

أحرزت البطلة المصرية هانيا الحمامي، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، لقب بطولة QTerminals قطر كلاسيك 2025 بعد فوزها اليوم على مواطنتها نور الشربيني، المصنفة الثالثة عالمياً، في نهائي مثير أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتمكنت الحمامي من حسم المواجهة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد "11-6، 11-8، 15-13"، في مباراة استغرقت 41 دقيقة.

وتعتبر بطولة قطر كلاسيك واحدة من أبرز محطات بطولات PSA Platinum على مستوى العالم، إذ تُقام سنوياً بمجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش في الدوحة، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 463 ألف دولار مقسمة بالتساوي بين الرجال والسيدات.

هانيا الحمامي بطولة QTerminals قطر كلاسيك 2025 الإسكواش وادي دجلة نور الشربيني

