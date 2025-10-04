هدف تشيلسي في مرمى ليفربول (فيديو )

تقرير إنجليزي يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

نجح فريق تشيلسي في تسجيل هدف مبكرا في مرمى نظيره ليفربول، في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف التقدم لتشيلسي عن طريق اللاعب موسيس كايسيدو في الدقيقة 14 من زمن شوط المباراة الأول.

وحال فوز تشيلسي يرفع رصيده إلى 11 نقطة ليحتل المركز السادس بجدول الترتيب، بينما يتوقف ليفربول عند النقطة 15 محتلا المركز الثاني.