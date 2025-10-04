هدف تشيلسي في مرمى ليفربول (فيديو )
كتب - محمد عبد السلام:
نجح فريق تشيلسي في تسجيل هدف مبكرا في مرمى نظيره ليفربول، في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي.
وسجل هدف التقدم لتشيلسي عن طريق اللاعب موسيس كايسيدو في الدقيقة 14 من زمن شوط المباراة الأول.
وحال فوز تشيلسي يرفع رصيده إلى 11 نقطة ليحتل المركز السادس بجدول الترتيب، بينما يتوقف ليفربول عند النقطة 15 محتلا المركز الثاني.
وبأقدام كايسيدو 🤩— EPL World (@EPLworld) October 4, 2025
تشلسي يشعل الأجواء مبكرًا، ويسجل الهدف الأول أمام ليفربول 🔵pic.twitter.com/RRIrKs8nvR