الدوري المصري

الزمالك

1 1
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 1
19:30

ليفربول

هدف تشيلسي في مرمى ليفربول (فيديو )

كتب - محمد عبد السلام:

08:01 م 04/10/2025
نجح فريق تشيلسي في تسجيل هدف مبكرا في مرمى نظيره ليفربول، في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف التقدم لتشيلسي عن طريق اللاعب موسيس كايسيدو في الدقيقة 14 من زمن شوط المباراة الأول.

وحال فوز تشيلسي يرفع رصيده إلى 11 نقطة ليحتل المركز السادس بجدول الترتيب، بينما يتوقف ليفربول عند النقطة 15 محتلا المركز الثاني.

