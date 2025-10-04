ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب ؟

"الباقي بيمشي زي اللي قبله".. لاعب الزمالك بعد رحيله: كنت ممكن استمر لو

كتبت ـ هند عواد:

يترقب منتخب مصر تحت 20 عامًا انتهاء منافسات الدور الثالث من مجموعات كأس العالم للشباب؛ لحسم موقفه من التأهل إلى ثمن النهائي، إذ حل ثالثًا بسبب اللعب النظيف.

ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يتأهل 4 منتخبات أصحاب أفضل مركز ثالث بدور المجموعات إلى ثمن نهائي كأس العالم.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد 3 نقاط وفارق أهداف -2.

وحسم منتخب كوريا الجنوبية تأهله إلى ثمن النهائي كأفضل ثالث بعدما حصد 4 نقاط، ويتبقى حاليًا ثلاثة مقاعد لأفضل ثالث.

فرص منتخب مصر للتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم

يوجد 8 منتخبات تتنافس على التأهل كأفضل ثالث، وهي:

المجموعة الثالثة:

المكسيك: 2 نقطة

البرازيل: 1 نقطة

إسبانيا: 1 نقطة

المجموعة الرابعة:

كوبا: 1 نقطة

أستراليا: 0 نقاط

المجموعة الخامسة:

فرنسا: 3 نقاط

جنوب أفريقيا: 3 نقاط

المجموعة السادسة:

منتخب نيجيريا: 3 نقاط

ويحتاج منتخب مصر لتأهل منتخبين فقط من المباريات المتبقية بالجولة الثالثة ليصعد منتخب الشباب رفقتهما مع كوريا الجنوبية.

ونستعرض حالات فشل تلك المنتخبات في التأهل:

- تعادل البرازيل مع إسبانيا.

ـ فوز المغرب على المكسيك

- تعادل أستراليا مع كوبا أو فوز أستراليا بفارق هدف.

- خسارة منتخب جنوب أفريقيا من أمريكا الجنوبية بفارق 7 أهداف.

- خسارة نيجيريا من كولومبيا بفارق أكثر من هدفين.

