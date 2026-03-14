أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة تفقدية مفاجئة لمكتب صحة المعادي ومركز طب الأسرة بالخبيري التابعين لمنطقة المعادي الطبية بمحافظة القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف المرور الميداني والمتابعة المستمرة لضمان تقديم خدمات طبية متميزة ومريحة للمواطنين.

كان الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، اشتكى قبل أيام من الزحام داخل مكتب صحة المعادي أثناء الذهاب لتطعيم حفيدته المولودة حديثا.

وبحسب بيان رسمي اليوم، استهل نائب الوزير جولته بتفقد مكتب صحة المعادي، حيث زار غرف فحص السمع والغدة الدرقية للأطفال حديثي الولادة، ومكتب تطعيم المسافرين، وغرف التطعيمات ومتابعة الأطفال، واطمأن على توافر جميع التطعيمات اللازمة بكميات كافية وجودة عالية، واستمع إلى شرح تفصيلي لخط سير المريض داخل المكتب، مؤكدًا أهمية استمرارية هذه الخدمات الحيوية لدعم صحة الأطفال والأسر.

واستكمل الجولة بزيارة مركز طب الأسرة بالخبيري، حيث تفقد العيادات التخصصية (الباطنة، الأطفال، النساء)، وراجع سير العمل والتردد اليومي، ووجه باتخاذ إجراءات فورية لتخفيف الازدحام وتحسين تجربة المريض، من خلال الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة، وتوفير كراسي وأماكن انتظار مريحة، محددًا مهلة يومين لإعادة التنظيم وتحسين التدفق.

وتفقد غرفة فحص المقبلين على الزواج، وعيادة الأسنان، والصيدلية، واطمأن على توافر الأدوية والألبان والمستلزمات الطبية بكميات كافية، وتابع غرفة التطعيمات للتأكد من تحقيق نسب التغطية المستهدفة، كما راجع جاهزية المعمل وغرفة الاستقبال والطوارئ، ووجه بزيادة عدد أفراد الفريق الطبي، وسرعة تركيب كرسي أسنان إضافي لتيسير الخدمة على المواطنين.

وخلال الزيارة، استمع نائب الوزير إلى شكوى أحد المواطنين بشأن تأخر توفير بطاقات الأطفال الصحية، فوجه فورًا بتحويل مديرة الأمومة والطفولة بالمنطقة للتحقيق، وتوفير البطاقات المطلوبة خلال 24 ساعة، مع التأكيد على ضرورة توفيرها مسبقًا قبل نفاذ الكميات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.

تأتي هذه الجولة ضمن استراتيجية وزارة الصحة والسكان للمتابعة الميدانية المستمرة، والتدخل السريع لتحسين الخدمات وتذليل أي عقبات، لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة ومريحة وسريعة لكل مواطن، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والاحترافية في جميع المنشآت الصحية.