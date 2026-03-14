قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على الوجهين البحري والقبلي.

وتقدمت الهيئة، في بيان اليوم، بالاعتذار لجمهور الركاب عن بعض التأخيرات المحدودة التي طرأت على مواعيد عدد من القطارات على خطوط الشبكة، نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بسوء الأحوال الجوية التي تشهدها بعض المناطق بالوجهين القبلي والبحري.

وأكدت الهيئة، حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط المعمول بها في مثل هذه الظروف المناخية بما يضمن الحفاظ على أعلى معدلات السلامة والأمان لجمهور الركاب وانتظام حركة مسير القطارات.

