ترامب يعلق على استهداف الطائرات الأمريكية في السعودية.. ماذا قال؟

كتب : محمد جعفر

04:16 م 14/03/2026

دونالد ترامب

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقارير إعلامية تحدثت عن تدمير خمس طائرات أمريكية للتزود بالوقود في قاعدة جوية بالسعودية بأنها "مضللة وغير صحيحة"، مؤكدًا أن القاعدة تعرضت لقصف قبل أيام، لكن الطائرات لم تُدمَّر.

4 طائرات لم تتعرض لأضرار

وأوضح ترامب في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال"، أن أربع طائرات من أصل خمس "لم تتعرض تقريبًا لأي أضرار" وعادت بالفعل إلى الخدمة، بينما تعرضت الطائرة الخامسة لأضرار أكبر قليلًا "وستعود إلى العمل قريبًا"، مشددًا على أنه لم تُدمَّر أي طائرة أو تقترب من ذلك.

تقرير وول ستريت بشأن استهداف الطائرات الأمريكية

وجاءت تصريحات ترامب عقب تقرير نشرته وول ستريت جورنال، الجمعة، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أفاد بتعرض خمس طائرات تزوّد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي لأضرار على الأرض داخل قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية.

وبحسب التقرير، يرفع ذلك عدد طائرات التزود بالوقود الأمريكية التي تضررت أو دُمّرت مؤخرًا إلى سبع طائرات على الأقل. وكان حادث منفصل قد وقع الخميس، حين اصطدمت طائرتان من طراز KC-135 أثناء عمليات على الأرض، ما أدى إلى تحطم إحداهما.

إيران وأمريكا الحرب على إيران الحرب على الخليج حرب أمريكا وإيران الطائرات الأمريكية في السعودية استهداف الطائرات الأمريكية بالسعودية

