أعرب النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عن سعادته، بحصد جائزة الحذاء الذهبي لموسم 2024-2025، المقدمة لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

وقال مبابي في تصريحات عقب تسلم الجائزة:"من دواعي سروري أن أفوز بالحذاء الذهبي، إنها لحظة مهمة جداً بالنسبة لي، والمرة الأولى التي أحقق فيها هذه الجائزة".

وأضاف: "نحن نملك مجموعة مذهلة، وأتمنى أن نحصد هذا الموسم ألقاباً مهمة، أريد أن أكون هنا لسنوات طويلة، وأفوز بمثل هذه الجوائز مرات عديدة".

وواصل نجم المنتخب الفرنسي:"أشكر الرئيس وكل من في الاتحاد الأوروبي للإعلام الرياضي، هذه الجائزة تعني لي الكثير".

واختتم حديثه قائلاً:"أشكر جميع زملائي الذين ساعدوني على تقديم أفضل نسخة من كيليان، نحن نمتلك مجموعة مذهلة، ويمكننا أن نحقق أشياء عظيمة معاً".

وجاء تتويج مبابي بالجائزة، بعدما أنهى الموسم الماضي متصدراً جدول ترتيب الهدافين برصيد 31 هدف في، متفوقاً على فيكتور جيوكيريس ومحمد صلاح، بحسب تصنيف اتحاد الصحافة الرياضية الأوروبية "ESM".