رسمياً.. سباليتي مدرباً ليوفنتوس حتى 2026

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الخميس رسمياً تعيين لوتشيانو سباليتي مديراً فنياً جديداً للفريق الأول، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026، وذلك خلفاً للكرواتي إيجور تيودور.

وكتب نادي يوفنتوس في بيانه الرسمي اليوم:"نحن سعداء بانضمام مدرب يتمتع بخبرة وكفاءة كبيرة إلى عائلة البيانكونيري، نرحب بالمدرب لوتشيانو سباليتي ونتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة مع يوفنتوس".

مشوار سباليتي التدريبي

وُلد سباليتي في مدينة تشيرتالدو بمقاطعة فلورنسا عام 1959، وبدأ مسيرته التدريبية قبل 30 عاماً بعد أن لعب في صفوف عدة أندية، من بينها سبيزيا وإمبولي.

ومع نادي إمبولي بدأ مشواره على مقاعد التدريب، إذ قاد الفريق للفوز بكأس إيطاليا للدرجة الثالثة ثم حقق الصعود إلى الدوري الإيطالي الممتاز.

كما قاد أودينيزي للتأهل إلى البطولات الأوروبية ثلاث مرات متتالية، قبل أن يحقق إنجازاً تاريخياً في موسم 2004-2005 بقيادة الفريق إلى أول مشاركة في دوري أبطال أوروبا في تاريخه، ليفتح له الباب لتولي تدريب نادي روما لمدة أربعة مواسم، فاز خلالها بلقبين في كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

وفي الفترة من 2009 إلى 2014، خاض سباليتي تجربة ناجحة خارج إيطاليا مع زينيت سان بطرسبورج الروسي، إذ توج بلقب الدوري الروسي مرتين، إلى جانب كأس محلية وكأس السوبر الروسي، قبل أن يعود إلى إيطاليا لتولي تدريب روما مجدداً ثم إنتر ميلان.

وواصل المدرب مسيرته بقيادة نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي موسم 2022-2023، قبل أن يتولى مهمة تدريب المنتخب الإيطالي حتى يونيو الماضي.