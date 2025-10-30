وافق الاتحاد الرواندي لكرة القدم "FERWAFA" على مشاركة ثلاثة من أبرز أندية السودان في الدوري الرواندي الممتاز لموسم 2025-2026، ,وذلك في إطار استمرار الحرب الأهلية الدائرة في السودان.

ومن المقرر أن يشارك ناديي الهلال والمريخ الغريمان التقليديان من مدينة أم درمان، و اللذان توجا معاً بـ50 من أصل 54 لقباً للدوري السوداني في المسابقة الرواندية هذا الموسم، إلى جانب نادي الأهلي ود مدني بطل السودان مرتين.

ولا يزال القرار في انتظار موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إذ شهد الموسم الجديد من الدوري الرواندي إقامة أربع جولات بالفعل، ومن المقرر تحديث جدول المباريات لإدراج الأندية السودانية ضمن المنافسات.

والجدير بالذكر أن فريق APR الرواندي ومقره العاصمة كيغالي، هو حامل لقب الدوري المحلي خلال المواسم الستة الماضية.

وفي سياق متصل يعيش السودان والذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، حرباً أهلية طاحنة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص وتشريد نحو 12 مليوناً.

ورغم الحرب، تأهل منتخب السودان إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، إذ أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة إلى جانب الجزائر وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.