أبدي فابريس ألسيبياديس مايكو "أكوا" نجم أنجولا وبنفيكا البرتغالي الأسبق، رأيه في مستوي مواطنه شيكو بانزا لاعب الفريق الكروي بنادي الزمالك.

وقال أكوا في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"شيكو بانزا لاعب يمتلك الجودة، والالتزام، والإمكانات الكبيرة هو في تطور مستمر ويتأقلم مع نادٍ كبير مثل الزمالك".

وأضاف:"أؤمن بأن بانزا مع الاستمرارية يمكنه مساعدة النادي على تحقيق أهدافه".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن خلال الأيام الماضية، إيقاف قيده للمرة السابعة، بسبب التخلف عن سداد القسط الأول من صفقة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، للنادي البرتغالي إستريلا دي أمادورا والذي تقدر قيمته بمبلغ 200 ألف يورو.