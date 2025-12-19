مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

- -
21:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

الثاني.. إصابة لاعب منتخب الأردن بقطع الرباط الصليبي

كتب : هند عواد

01:43 م 19/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إصابة أدهم القرشي بقطع في الرباط الصليبي (4)
  • عرض 7 صورة
    إصابة أدهم القرشي بقطع في الرباط الصليبي (5)
  • عرض 7 صورة
    إصابة أدهم القرشي بقطع في الرباط الصليبي (1)
  • عرض 7 صورة
    إصابة أدهم القرشي بقطع في الرباط الصليبي (3)
  • عرض 7 صورة
    إصابة أدهم القرشي بقطع في الرباط الصليبي (6)
  • عرض 7 صورة
    إصابة أدهم القرشي بقطع في الرباط الصليبي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المنتخب الأردني، إصابة لاعب جديد في صفوف النشامى بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة المغرب في نهائي كأس العرب.

وخسر منتخب الأردن من المغرب، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس وامتدت لشوطين إضافيين، في نهائي كأس العرب.

وقال منتخب الأردن، في بيان رسمي، إن أدهم القرشي أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وكان يزن النعيمات لاعب الأردن، تعرض هو الآخر للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة ربع النهائي التي أقيمت ضد العراق.

اقرأ أيضًا:

مصري.. من هو صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس الأمم الأفريقية؟

كأس الأمم الأفريقية.. لاعبان مصريان يهيمنان على سجل البطولات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أدهم القرشي إصابة لاعب منتخب الأردن الأردن منتخب الأردن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس اليوم| 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات.. والأرصاد تحذر المواطنين
- سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة