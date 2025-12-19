الثاني.. إصابة لاعب منتخب الأردن بقطع الرباط الصليبي

مدرب جزر القمر لمصراوي: لا أحد يتوقع فوزنا على المغرب في افتتاح "كان"

أعلن المنتخب الأردني، إصابة لاعب جديد في صفوف النشامى بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة المغرب في نهائي كأس العرب.

وخسر منتخب الأردن من المغرب، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس وامتدت لشوطين إضافيين، في نهائي كأس العرب.

وقال منتخب الأردن، في بيان رسمي، إن أدهم القرشي أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وكان يزن النعيمات لاعب الأردن، تعرض هو الآخر للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة ربع النهائي التي أقيمت ضد العراق.

اقرأ أيضًا:

مصري.. من هو صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس الأمم الأفريقية؟



كأس الأمم الأفريقية.. لاعبان مصريان يهيمنان على سجل البطولات



