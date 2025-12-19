"اتفاق شفهي" يهدد مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

مدرب جزر القمر لمصراوي: لا أحد يتوقع فوزنا على المغرب في افتتاح "كان"

كشف الصحفي المتخصص في الانتقالات ستيف كاي، مفاجأة بشأن وجود "اتفاق شفهي"، بين الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وإدارة الريدز.

وغادر محمد صلاح إنجلترا، يوم الثلاثاء الماضية، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر في المغرب، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهدت الفترة الماضية، توترا في العلاقة بين صلاح وأرني سلوت المدير الفني لليفربول، بعد تصريحات صلاح المثيرة للجدل في مقابلة أجراها قبل أسبوعين، والتي زعم فيها أنه "تم التخلي عنه".

وأشار الصحفي المتخصص في الانتقالات، في تصريحات نقلها موقع " "teamtalk، إلى أن صلاح لديه بالفعل اتفاق شفهي مع ليفربول يسمح له بالرحيل قبل انتهاء عقده في عام 2027 بفترة طويلة.

وقال كاي على قناة KS1 T: "شخصياً، في هذه المرحلة، وبناءً على ما أسمعه، لا أعتقد أنه سيغادر في يناير. يبدو أن الأمور قد هدأت قليلاً. وكما قلت، نحن ننتظر لنرى، ولكن قيل لي إنه كان هناك اتفاق شفهي يسمح له بالمغادرة."

وأضاف: "كان يريد عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع خيار المغادرة بعد عام، لكن ليفربول رفض - يمكنك الحصول على عقد لمدة عامين والمغادرة بعد عام- كان هذا هو الحل الوسط."

واختتم: "عندما صرّح صلاح وألمح إلى أن أحدهم أراد رحيله عن النادي، أعتقد أن الأمر كان مبالغاً فيه بعض الشيء. لم يكن الأمر أنهم أرادوا رحيله، بل أنهم لم يرغبوا في منحه العقد الذي كان يريده، وأنا أتفهم ذلك. ثلاث سنوات مدة طويلة جداً، لأنك ستدفع له في النهاية ليغادر بعد عام، ثم تدفع له تعويضاً إضافياً. لذا فأنا أتفهم الأمر تماماً."